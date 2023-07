Moet onderwijs over slavernijverleden anders? ‘Tijd dat we de geschiedenisboeken completer maken’

Tweeënhalf uur voor de bevalling van haar zoontje hoort Manon dat ze agressieve borstkan­ker heeft

Manon is 39 weken zwanger is als ze pijn voelt in haar linkerborst. De diagnose in de mammapoli komt aan als een mokerslag. Borstkanker, in de meest agressieve vorm. Kunnen leven en dood dichter bij elkaar liggen?