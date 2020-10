Mogelijk 20 graden op wisselvallige woensdag

Windstoten

Vanmiddag wordt het in het zuiden droog en breekt mogelijk de zon nog door. Later in de middag zijn alle buien het land uit en blijft het vrijwel overal droog. Wel staat er in het binnenland een vrij krachtige wind, met windstoten tot zo’n 75 kilometer per uur.



In andere delen van Nederland gaat het nog harder waaien. Aan de kust en rond het IJsselmeer worden windstoten tot wel 90 kilometer per uur verwacht en op de Waddeneilanden en stranden zelfs tot 100 kilometer per uur. Vanavond wordt het rustiger en neemt de wind vanuit het zuiden weer af.