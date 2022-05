Mogelijk opnieuw streep door vluchten Schiphol, andere luchthavens bieden hulp voor zeker 24 vluchten

,,Het is op dit moment nog niet mogelijk om die vraag zwart-wit met ja of nee te beantwoorden”, antwoordt een woordvoerder van de luchthaven.

Vluchten overnemen

Eindhoven Airport kan komende zaterdag en zondag in totaal acht vluchten overnemen van luchthaven Schiphol. Het is volgens de regionale luchthaven nog niet duidelijk of Schiphol daarvan gebruik wil maken. ,,Het is heel beperkt, maar bij ons is het natuurlijk ook druk”, legt een woordvoerster van Eindhoven Airport uit.