Mogelijke doorbraak: arrestaties in zaak viervoudige moord Enschede

UpdateDe politie heeft maandagmiddag twee Hengeloërs opgepakt die worden verdacht van betrokkenheid bij de viervoudige moord in Enschede. Zij worden daarnaast verdacht van een ander zwaar geweldsincident in Hengelo.

De mannen werden maandag rond dezelfde tijd gearresteerd bij politieacties op de snelweg A1 en in een appartementencomplex in Hengelo. De verdachte Hengeloërs zijn 32 en 57 jaar oud.

Passanten zagen politiemensen met bivakmutsen op en kogelwerende vesten aan de aanhouding verrichten op de rijbaan richting Enschede.

Klemgereden

Een automobilist die kort voor 16.00 uur op de tegenoverliggende baan reed, vertelt dat hij een auto schuin in de richting van de vangrail zag staan. Hij zag ook een personenauto met een zwaailicht erop. Er stonden diverse politiemensen met kogelwerend vest en bivakmutsen bij. Erachter vormde zich een file. Hij zegt dat hij de indruk had dat de eerste auto was klem gereden.

Ook in Hengelo werd een inval gedaan in het Thrinon appartementencomplex in de binnenstad. Daar werd een man geblinddoekt afgevoerd. Mogelijk houdt ook deze arrestatie verband met het moordonderzoek. Rond de klok van 17.00 uur was de politie nog volop bezig met het onderzoek en mocht er niemand het appartementencomplex meer in.

De twee mannen die maandag opgepakt zijn worden ook verdacht van een ander gewelddadig incident. Dat vond plaats op 7 november in Hengelo. Hierbij werd een man mishandeld en zou er zijn gedreigd en geschoten met een vuurwapen. In het kader van beide misdrijven zijn momenteel doorzoekingen in een aantal panden in Twente. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De Enschedese moordpartij - op 13 november - is de grootste moordzaak in de Twentse geschiedenis. De politie vond vier doden in een bedrijfspand in Enschede. De slachtoffers waren doodgeschoten. Het ging om Maijkel Akfidan uit Hengelo, Tuan Nguyen (43) uit Enschede, Artur Sargsyan (34) uit Hengelo en de 62-jarige Max Klaassen uit Arnhem.

De politie riep vorige week buurtbewoners op om beelden die vorige week dinsdag in de buurt van de Van Leeuwenhoekstraat zijn gemaakt te delen. Tussen 14.00 uur en 15.00 uur werden in een bedrijfspand in de straat de vier om het leven gebracht.

Een rechercheteam van ongeveer tachtig agenten is momenteel bezig met de viervoudige moord. ,,We willen erop hameren dat we er alles aan doen om dit op te lossen”, reageerde politiewoordvoerder Chantal Westerhoff in het tv-programma Opsporing Verzocht. ,,Er gaan de wildste verhalen rond, we willen graag weten of er een verband is met eerdere zaken. Ook om meer slachtoffers te voorkomen.’’

Relaties slachtoffers

De politie is vooral benieuwd naar wat de relatie is tussen de vier in Enschede omgebrachte mannen. Vooral waarom Arnhemmer Max Klaassen op 13 november in Enschede was. De 62-jarige man lijkt een toevallig slachtoffer, die op het verkeerde moment op de verkeerde plek was. Ook wil de politie weten of slachtoffer Maijkel Akfidan en Artur Sargsyan op de ochtend van de viervoudige moord in Amsterdam zijn geweest en wat ze daar dan hebben gedaan.