‘Mohamed Ihattaren gearresteerd na ernstige bedreiging’

Mohamed Ihattaren (20) is opgepakt vanwege een ernstige bedreiging. Dat meldt de Telegraaf op basis van bronnen binnen de politie. Agenten in uniform en in burger drongen volgens getuigen het huis binnen, zo schrijft de krant.

Ihattaren was op dat moment in een woning in Utrecht. Hij zou nu vastzitten op het politiebureau, al wil de politie in Utrecht alleen zeggen dat een 20-jarige man is opgepakt voor bedreiging.

Ihattaren zit al langer in de problemen. Hij speelde afgelopen halfjaar niet bij Ajax vanwege bedreigingen aan zijn adres. Die zouden voortkomen uit zijn relatie met influencer Yasmine Driouech. In september, vlak voor hij met haar trouwde, brandde de grijze Porsche Panamera van Ihattaren uit in Utrecht.

Inmiddels is hij weer vrijgezel en enige tijd onder de hoede geweest van Wesley Sneijder. Die trok na twee wken weer zijn handen van de voetballer af, omdat hij zich niet aan de afspraken hield. ,,Het gaat niet echt best nee, het wordt een moeilijk verhaal”, vertelde Sneijder, die grote plannen had met Ihattaren. De laatste berichten kwamen eerder deze maand van de familie van Abdelhak Nouri. Ihattaren zou begeleid worden door diens broer Mo, die ook de rol van zaakwaarnemer op zich zou nemen.

Ajax heeft hem inmiddels ook de deur gewezen. De Amsterdammers huurden hem van Juventus, waar Ihattaren nog onder contract staat.