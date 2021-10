Mohammed (24) had seks met 16-jarig schoonzusje, familie legt schuld bij slachtoffer

Heeft Mohammed A. (24) uit Vriezenveen vorig jaar oktober de jongste zus van zijn partner verkracht? Of werd A. verleid door de indertijd 16-jarige zus? Voor de officier van justitie is er geen twijfel: A. heeft zich ontoelaatbaar opgedrongen aan het meisje en zou daarvoor tweeënhalf jaar de cel in moeten. Ook zou hij het meisje ruim 12.000 euro smartengeld moeten betalen.

Het contrast kon donderdagmorgen niet groter zijn. Bovenin de zaal, veilig achter een dikke glasplaat, zat de jongste zus van een Almeloos gezin met haar advocaat. Beneden in de zaal haar oudere zus, als rots in de branding overtuigd van de onschuld van haar partner A. Het tekent de verdeeldheid die ontstond, nadat de 16-jarige de dag na de verkrachting in verwarring hulp zocht bij haar mentor en de leerlingenbegeleider van haar school.

Nieuwe blouse showen

Ze vertelde er hoe ze de dag ervoor samen met A. en haar neefje van 2 in de woning van haar zus in Vriezenveen was. Hoe A., nadat ze trots haar nieuw blouse showde, haar zoende en meetrok naar de slaapkamer boven. Terwijl ze verstijfd van angst was, trok A. haar op bed en verkrachtte haar ondanks haar verzet. Hij stopte even toen het zoontje de slaapkamer in kwam lopen en zette het jongetje ter afleiding voor de tv. De 16-jarige vertelde de vertrouwenspersonen dat ze zich afvroeg of ze het gebeurde ook over zichzelf had afgeroepen. Toen ze inzag dat dit niet het geval was, zette ze de eerste stappen richting aangifte.

Familie op de hoogte

Via school werd ook de familie voorzichtig op de hoogte gebracht en de 16-jarige merkte, dat er in plaats van troost afstand ontstond. In een brief aan de officier van justitie beschreef de 16-jarige, dat haar familie haar niet geloofde. Het ging zelfs zo ver, dat haar oudere zus haar recht in het gezicht uitmaakte voor hoer. „Jij bent degene die dit heeft gedaan”, riep ze. Even twijfelde de 16-jarige of ze om de lieve vrede haar aangifte in zou trekken en doen alsof er niets was gebeurd? Na overleg met vertrouwenspersonen besloot ze toch door te zetten.

Quote Het is de verdachte geweest die alle grenzen overging Officier van justitie

‘Ze heeft me verleid’

Zwager A. beriep zich voor de rechter erop, dat hij zich niet kon verzetten toen zijn schoonzusje voor hem stond en haar blouse toonde. Hij vertelde rechter Herman Stam dat hij zich niet meer kon beheersen toen het meisje hem vervolgens een deel van haar borsten toonde. Wat er vervolgens gebeurde, was volgens hem iets dat beiden wilden. Totdat hij volgens eigen zeggen een ‘helder moment’ kreeg en snapte dat dit niet kon. „Toen ben ik gestopt” zei hij. In zijn woorden klonk door, dat hij zich het slachtoffer voelt in deze strafzaak. Zonder het handelen van zijn schoonzusje zou er volgens hem nooit iets zijn gebeurd.

Voor de officier van justitie telt maar één ding, A. ging behalve over een morele grens, ook over de strafrechtelijke grens. „Het is verdachte geweest die alle grenzen overging, die dacht dat zijn schoonzus, die hem alleen maar haar nieuwe blouse liet zien, seks wilde!” De officier van justitie neemt het A. ook kwalijk, dat het gezin van de zusjes door zijn handelen uit elkaar getrokken is.

Bekijk onze laatste nieuwsvideo’s: