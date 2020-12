Mondkapjesweigeraars gearresteerd en beboet

Verklaring van bovenbuur­man kan mysterie over dood Sharleyne (8) eindelijk oplossen

17:24 Al vijf jaar een mysterie: hoe viel de 8-jarige Sharleyne in 2015 van tien hoog haar dood tegemoet in Hoogeveen? In juli 2018 werd de moeder van het meisje vrijgesproken, maar met nieuw bewijs hoopt justitie het mysterie op te lossen. Doorslaggevend wordt de verklaring van de bovenbuurman. De komende dagen dient het hoger beroep in Leeuwarden.