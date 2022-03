Monique kan badkamer maanden niet gebruiken: ‘Dit krijg je als mensen verplicht van gas af moeten’

Monique van Leeuwen (57) kocht in december voor het eerst in haar leven een huis. Ze verruilde haar huurwoning in Spijkenisse voor een oud, knus flatje in Hoogvliet. Omdat de boiler stuk was, moest er een nieuwe komen. Nieuwe bewoners mogen echter geen gasaansluiting meer hebben en daarom kocht Van Leeuwen op advies van de installateur van de badkamer en na overleg met netbeheerder Stedin een elektrische doorstroomboiler. En dat was het begin van al maanden ellende.