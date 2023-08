Monique zocht 45 jaar tevergeefs naar vader, totdat ze Mohammed ontmoette: ‘Alles viel op zijn plek’

met video Dramati­sche dood in Italië van huisarts Bert ter Horst (60) schokt Harderwijk: ‘Hij was zo’n lieve man’

Er is geschokt en met grote verslagenheid gereageerd op de tragische dood van de huisarts Bert ter Horst. De uit Harderwijk afkomstige man overleed woensdag aan de gevolgen van een steekpartij in zijn woning in Piemonte in Italië. Een Nederlandse jongen stak eerst zijn vader dood, een basisschoolleraar uit Amsterdam, waarna hij ook Ter Horst raakte.