Moord op Djordy Latumahina komt in maart voor de rechter

Giovanni D. (30) is één van de twee verdachten van het stelen van de Seat waarin de schutters verder vluchtten nadat ze de auto waarin ze waren gekomen in brand hadden gestoken. De tweede vermoede schutter, een blonde man, is nog voortvluchtig.

Andere verdachten

De andere verdachten verschenen niet op zitting, op Giovanni D. na. Hij is volgens het Openbaar Ministerie degene die de gestolen auto's in beheer had. Zijn advocaat heeft de rechtbank verzocht de voorlopige hechtenis schorsen. Hij zou niet worden verdacht van moord, maar van heling van de auto's die zijn gebruikt bij de liquidatie en deelname aan een criminele organisatie.

Vergissing

Djordy Latumahina werd op 8 oktober vorig jaar per vergissing in zijn auto vermoord in de parkeergarage onder zijn huis op het Koningin Wilhelminaplein in Nieuw-West. Het waarschijnlijke doelwit van de schietpartij, drugshandelaar G.M. die in hetzelfde complex woonde en ook in een donkere Mini reed, is na de aanslag ondergedoken in het buitenland.