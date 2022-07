Moord op Michaël (30) al tien jaar onopgelost: ‘Hij was een lieve vader’

Nee, zelf wil hij niet op de foto gezet worden. De 44-jarige Roberto ten Napel wil best praten over Michaël. ,,Maar ik hoef niet zo nodig met mijn giechel in de krant.’’ De moord op zijn vier jaar jongere broertje heeft diepe sporen achtergelaten. ,,In de eerste zeven jaar na Michaëls dood heb ik het moeilijk gehad’’, zegt hij eerlijk. ,,Nu kan ik zeggen dat ik het een plekje heb gegeven.’’

Roberto is al jaren weg uit Zeeuws-Vlaanderen en woont nu op Tholen. Hij herinnert zich die eerste week in juli 2012 nog goed. ,,We keken televisie en zagen op Omroep Zeeland dat er een levenloos lichaam was gevonden in de polder bij Westdorpe. ‘Zou dat Michaël niet wezen?’, vroeg mijn moeder. Ik zei ‘ma, we zijn zó bekend bij de politie, die hadden je dan al lang gebeld’. Maar toen ik later op een hoogwerker stond om vergisters schoon te maken, werd ik door mijn baas naar beneden geroepen. Hij zag lijkbleek en vertelde dat ik direct naar huis moest. Toen had ik al een gevoel dat die dode man Michaël moest zijn.’’