Moordenaar (51) van Milica van Doorn plots overleden in gevangenis

Deelnemer fietstocht Ride for the Roses overleden

Een deelnemer van goede doelentocht Delta Ride for the Roses is vanochtend overleden. Toen de man tijdens de rit door de Westerscheldetunnel in Zeeland reed, werd hij onwel. Een ambulance was snel ter plekke. De man moest worden gereanimeerd en is vervolgens naar het ziekenhuis in Terneuzen gebracht. Daar is de fietser overleden.

11 juni