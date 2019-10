Moordverdachte Bekir E. geeft slachtoffer Humeyra de schuld

Dat laten familieleden van Humeyra weten nadat ze onlangs werden bijgepraat over de resultaten van het psychologisch onderzoek naar Bekir E. Uit het rapport komt een lange lijst van problemen naar voren: Bekir is narcistisch, geeft altijd anderen de schuld en is verstandelijk beperkt. Ook is hij gevoelig voor verslavingen.



Bekir E. had twee jaar geleden een korte relatie met de toen 15-jarige Humeyra. Toen zij ontdekte dat hij al begin dertig was, kapte ze dat af. Daarna stalkte en bedreigde hij haar maandenlang. Bekir zegt echter dat zij hem pestte en dat hij ‘alleen maar zijn spullen terug wilde.’



In december 2018 schoot hij haar op klaarlichte dag dood op haar school in Rotterdam. Justitie heeft inmiddels erkend dat er in de maanden daarvoor fouten zijn gemaakt. Bekir had al lang niet meer vrij mogen rondlopen. Het gevaar was niet onderkend, ondanks tal van aangiftes van het meisje. Minister Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) bood de familie zelfs persoonlijk excuses aan.