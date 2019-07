Moordverdachte Thijs H. eind augustus naar Pieter Baan Centrum

Opnieuw twijfels over portret van Van Gogh

17:11 Er zijn extra twijfels over de identiteit van een man met strohoed, geschilderd door Vincent van Gogh. Jarenlang is gedacht dat het werk, in bezit van het Van Gogh Museum in Amsterdam, een zelfportret was. Acht jaar geleden meenden deskundigen echter ineens dat het om zijn broer Theo zou gaan. Maar nu wordt weer gedacht dat het toch heel goed Vincent zelf zou kunnen zijn.