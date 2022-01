Moraal is niets meer dan een sommetje van kosten en baten, bij Spotify werkt dat niet anders

Ex-restaurant­baas Onur (24) doodgescho­ten in Goes: ‘Toen ik zijn naam hoorde, kon ik het niet geloven’

De dood van de 24-jarige Onur is met vraagtekens omgeven. De neergeschoten man uit het Zeeuwse Goes overleed donderdagavond in het ziekenhuis. ,,We zijn in shock’’, zegt een bekende.

29 januari