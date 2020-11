Morgen gaat nieuwe wet in: 'Zonder mondkapje voel je je straks echt bekeken’

Auto met vijf mensen rijdt Nieuw-Ven­neps kanaal in

29 november In het Noord-Hollandse Nieuw-Vennep is zaterdagavond laat een auto met vijf mensen in de Hoofdvaart gereden. De auto raakte op de Lisserweg van de weg en reed dwars door een hek heen, waarna het voertuig in het water belandde.