Morgen kans op flink wat buien en zelfs waterhozen

Morgen vallen er flink wat buien in ons land. Op sommige plaatsen kan die neerslag zelfs tot wateroverlast leiden. Op de Waddenzee en op de grote meren zijn zelfs waterhozen mogelijk. ,,Voor het verkeer en de watersporters is het morgen dus uitkijken, vooral nabij en tijdens buien", aldus meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza .

Bij de buien is er verspreid in het land ook kans op onweer. Weerman Janssen verwacht op enkele plaatsen tientallen millimeters regen. In een brede strook over de grote meren naar het oostelijke Rivierengebied kan veel regen vallen, lokaal misschien wel meer dan 35 millimeter. ,,Van die grote hoeveelheid regen kan een enorm deel vallen in relatief korte tijd, wat op sommige plaatsen wateroverlast kan opleveren.”

De meeste buien vallen overdag in het noordwesten, midden en oosten van het land. In het zuidoosten vallen later in de middag en ‘s avonds de eerste stevige buien. De minste neerslag wordt in het zuidwesten en delen van het noordoosten verwacht. Regionaal zullen de verschillen groot zijn vanwege het zeer lokale karakter van de buien. Naar verwachting wordt het in de loop van morgenavond en de nacht naar zaterdag op de meeste plaatsen weer droog.

Kans op waterhozen

Door de extreme hitte zijn de grote meren, de Waddenzee en de kustwateren flink opgewarmd. ,,Het lagedrukgebied dat morgen over vooral de Waddenzee en de grote meren trekt, is gevuld met vrij koude lucht. Nabij de kern van het lagedrukgebied is er weinig wind en verandert de wind ook snel van richting op korte afstand. Al met al een goed recept voor waterhozen", aldus Janssen.

De grootste kans op het zien van waterhozen is volgens de meteoroloog in de vroege ochtend op de Waddenzee of in de late ochtend of begin van de middag op de grote meren. ,,Waterhozen zullen vooral nabij buien te zien zijn of onder groeiende, grote stapelwolken. In de loop van de middag neemt de wind van het noorden uit in kracht toe, waardoor de kans op waterhozen kleiner wordt.”

Gevaar voor watersporters

Waterhozen blijven vrijwel altijd boven water, maar soms komen ze aan land. In bijna alle gevallen zijn ze zwakker dan tornado’s die voor kunnen komen bij zware onweersbuien boven land. Het is niet uniek dat windsnelheden nabij een waterhoos ver boven 100 kilometer per uur uitkomen, maar meestal is de windsnelheid wat lager. Toch is het vooral voor watersporters op de grote wateren uitkijken, want waterhozen kunnen snel ontstaan. Janssen: ,,Gelukkig bewegen ze zelden snel.”