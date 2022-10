Moskee over Kökçü-gate: ‘Wij accepteren homo’s, maar hoeven ze niet aan te moedigen’

Terwijl het halve land over hem valt, klinkt in het Turkse eethuis en in ’s lands grootste moskee in Rotterdam-Zuid alleen maar lof voor Feyenoorder Orkun Kökçü, die de One Love-aanvoerdersband weigerde te dragen: ,,Wij accepteren homo’s, maar we hoeven ze niet aan te moedigen.”