Motoragent zwaargewond door spookrijder, man vlucht op gestolen kinderfiets

Na de aanrijding bleef de verdachte spookrijden op de A7. Hij vluchtte even later, nadat hij met de auto tot stilstand was gekomen, via het water naar de Eemsgolaan. De politie sloot daarop het gebied af en zag hem rond 01.20 uur fietsen op het Hoendiep. Na een aantal niet-gerichte waarschuwingsschoten werd hij aangehouden. Volgens de politie weigerde de verdachte een test te doen om te kijken of hij onder invloed was.