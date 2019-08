Motorbendelid gearresteerd in Spaans café: 'Hij gaf moordopdrachten in Nederland’

VIDEOEen 36-jarige Nederlander is vandaag opgepakt in de buurt van Marbella in het zuiden van Spanje. Voor zeker twee moorden in Nederland zou hij de opdracht hebben gegeven. Een paar andere moordpogingen in opdracht van de man zouden zijn verijdeld. Om welke moorden het gaat, kunnen zowel de Spaanse als de Nederlandse politie niet zeggen. Er liep een Europees aanhoudingsbevel tegen de man.

De Spaanse politie meldt dat de Nederlander lid is van een motorclub. Volgens lokale media gaat het om Caloh Wagoh, een beruchte motorclub die Nederlandse justitie wil laten verbieden, in navolging van Bandidos en Hells Angels. Diverse advocaten die in het verleden leden van Caloh Wagoh hebben bijgestaan, zeggen tegen deze nieuwssite nog van niets te weten. ,,Spannend, we wachten het af”, klinkt het.

De aangehouden man woonde met zijn gezin in Marbella. Hij werd gearresteerd in een café in de nabijgelegen plaats San Pedro de Alcántara, in het bijzijn van een groepje Nederlanders. Of zij ook zijn aangehouden, is niet bekend.

Geboeid afgevoerd

De verdachte zit nu vast en wacht op een beslissing van een Spaanse rechter of hij naar Nederland mag worden gebracht. Op beelden die op YouTube circuleren is te zien hoe hij tegen de grond wordt gedrukt en geboeid wordt afgevoerd. Nederlandse agenten zouden bij de arrestatie betrokken zijn geweest.

Het Openbaar Ministerie in Den Haag bevestigt dat op zijn verzoek iemand is opgepakt in Spanje. ,,Dit is gebeurd in verband met een lopend onderzoek. Helaas kunnen we daarover op dit moment verder geen uitspraken doen”, aldus een woordvoerder.

Motorclub

Caloh Wagoh ontstond twee jaar geleden uit een fusie tussen straatbende Crips en motorclub Trailer Trash Travellers, die zijn wortels in de woonwagenwereld heeft. Na een verschil van inzicht trok Trailer Trash zich terug. Inmiddels telt de club al tien Nederlandse chapters (vestigingen) en één in België, Engeland en Suriname.

Volgens justitie is de motorclub ‘structureel en onlosmakelijk’ verbonden met criminaliteit en niet met een passie voor motorrijden. ,,Veel leden kunnen niet eens op een motor rijden’’, aldus justitie. Caloh Wagoh heeft in Nederland enkele honderden leden.

Leider Delano R. zit momenteel in de cel op verdenking van betrokkenheid bij meerdere liquidaties. Eerder zijn door de rechter al onder meer Bandidos, Satudarah, Hells Angels en No Surrender verboden.

Het verzoek om de club te verbieden is onderdeel van het landelijke optreden tegen zogeheten outlaw motorcycle gangs (OMG’s).