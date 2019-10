‘Motorclub Caloh Wagoh had drie moordcommando’s’

De G. heeft een reeks verklaringen afgelegd in het steeds verder uitdijende Eris, gericht op een reeks liquidaties dan wel pogingen of plannen daartoe van een groep van veertien verdachten. Delano R. geldt als hoofdverdachte.

Behalve over een reeks verklaringen van kroongetuige De G. beschikt justitie over een grote hoeveelheid ontsleutelde communicatie tussen diverse verdachten, zogeheten PGP-berichten. Ridouan Taghi is het middelpunt van een andere grote zaak, Marengo, die verwant is aan het onderzoek-Eris. In beide zaken gaat het om nietsontziend en zeer grof geweld in de onderwereld.