Motorrijder (41) komt om het leven bij frontale botsing met vrachtwagen

Dat meldt de politie via Twitter. Het ongeluk gebeurde rond 14.00 uur vanmiddag. Vlak daarna werd al duidelijk dat het ging om een ernstig ongeluk. De toedracht was nog niet bekend, daarom vroeg de politie om mogelijke getuigen van het incident.

Met name werd gezocht naar een man in een auto die is gestopt bij het ongeval. Hij zou belangrijke informatie hebben. Het is nog niet duidelijk of deze ooggetuige is gevonden.