Motorrijder komt om bij 'rondje Duitsland' met Achterhoekse vriendengroep: ‘Tragisch en bizar’

Wilders schuldig aan belediging Marokkanen als groep, maar hof legt geen straf op

14:46 Geert Wilders heeft zich schuldig gemaakt aan het beledigen van Marokkanen als groep tijdens een verkiezingsavond in 2014. Dat heeft het hof zojuist geoordeeld in het hoger beroep in deze zaak. Wilders krijgt daarvoor geen straf opgelegd. Hij is verder ook vrijgesproken van de beschuldiging van het aanzetten tot haat en discriminatie en van groepsbelediging tijdens een markt in Den Haag. We volgden de zaak live. Lees ons verslag hieronder terug.