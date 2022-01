Mourad O.: ‘Wist niet dat John van den Heuvel in de auto zat’

Volgens zijn advocate Veerle Hammerstein kwam O. ‘uit zijn werk en reed hij te hard en misschien ook te dicht op auto's waarvan hij niet wist dat dit de journalist John van den Heuvel en de omringende beveiliging betrof’, zo laat ze in een schriftelijke verklaring op Twitter weten. O. is na het stopteken van de politie direct naar de kant gegaan en heeft meegewerkt aan het onderzoek. In zijn auto zijn volgens de advocate geen spullen aangetroffen die strafbaar zijn.

Volgens Hammerstein is de onrust die bij de politie is ontstaan te begrijpen, maar volgens haar berust de zaak op een misverstand. De onderzoeksrechter besloot vrijdag dat O. nog zeker drie dagen in de cel moet blijven op verdenking van het voorbereiden van ‘een ernstig misdrijf’.

Gisteren meldde deze site dat O. een strafblad heeft, maar niet voor zware zaken en dat hij slechts in de marge voorkomt in de grote liquidatiezaak Marengo tegen Ridouan Taghi en consorten. De laatste veroordeling van Mourad O. was vanwege het mogelijk beroven van een wietkwekerij. Veel langer geleden zat hij eens in een auto die aan een serieus misdrijf werd gelinkt.

Volledig scherm De snelweg A2 was in beide richtingen dicht tussen Breukelen en Maarssen vanwege de politieactie. © ANP

In het voorjaar van 2021 is O. verhoord als getuige in de zaak Marengo. Hij was opgeroepen omdat verdachte Mohamed el A. (van onder meer de liquidatie van Ranko Scekic in 2016) een uitvoerige verklaring had afgelegd waarvan hij hoopte dat Mourad O. die (deels) zou bevestigen. Dat gebeurde niet, want O. beriep zich op zijn ‘verschoningsrecht’ en zweeg.

Mourad O. kent meerdere spelers in de periferie rond Ridouan Taghi, maar het is nog onduidelijk of hij een serieuze rol speelde in het milieu om hem heen.

Hij heeft ook een legaal bedrijf op zijn naam staan, in de Utrechtse wijk Ondiep. Dat bedrijf installeert laadpalen voor elektrische voertuigen. Zijn omgeving zegt zich niet te kunnen voorstellen dat hij John van den Heuvel iets zou willen aandoen en denkt dat hij ‘dom aan het bumperkleven was’, zegt een ingewijde.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: