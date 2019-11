Munitieopslag militair complex in Alphen ‘zorgelijk’

Argos baseert zich onder meer op documenten verkregen met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Slechts bij 42 procent van de controles van de munitieopslag wordt er geen overtreding geconstateerd. Defensie streeft naar een percentage van minimaal 85 procent.



Een paar munitiecomplexen springen eruit. In Veenhuizen, Ruinen, Staphorst, Coevorden en Alphen zijn zeer veel overtredingen. Er ligt meer munitie dan toegestaan of er liggen munitiesoorten die niet samen mogen worden opgeslagen. ,,Beide situaties vormen een groot risico voor de opslaglocatie en de omgeving”, het KMCGS.



Defensie lijkt het probleem maar niet onder controle te krijgen, terwijl veiligheid door de bewindslieden van het ministerie tot topprioriteit is verklaard. ,,In 2018 zie ik dezelfde knelpunten terugkomen als in de jaren 2015, 2016 en 2017‘’, laat de KMCGS-bevelhebber in het jaarrapport van mei 2019 weten.