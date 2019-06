Mysterie! Honderden veldmuizen storten zich in tunnelbak Fries aquaduct

‘Fenomenaal’

Veldmuizenexpert Nico Beemster, van Bureau Altenburg en Wymenga in Feanwâlden (Veenwouden) spreekt van ‘een fenomenaal verschijnsel’. ,,Ik zou graag weten of het vooral mannetjes of vrouwtjes zijn en of het jonge volwassenen of al oudere dieren zijn. Dat zou meer duidelijk kunnen maken over de achtergrond van de veldmuizensterfte.”

Hij kan slechts gissen naar wat zich afspeelt in de muizenpopulatie. Hij suggereert dat dieren zich verplaatsen vanwege onderlinge concurrentie in de uitdijende populatie waarvan momenteel sprake is in Friesland. ,,Er is op dit moment heel veel agressie tussen individuen. Als de ruimte beperkt is moeten jonge dieren gedwongen op zoek naar een eigen plekje. Als ze dan achterna gezeten worden door een concurrent, kan ik me voorstellen dat ze over de rand vallen”, aldus Beemster. Omwonenden vermoeden overigens iets anders. De muizen zouden op de vlucht zijn geslagen, omdat ergens in de buurt gif zou zijn gestrooid. Of dat zo is, is nog onduidelijk.