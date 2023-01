Na 40 jaar gaswinningleed eindelijk gehoord: ‘Wij Groningers zouden slaatje eruit willen slaan’

Jongen (13) vast voor steekpar­tij avondwin­kel waarbij 15-jarige zwaarge­wond raakte

Eén van de aangehouden verdachten voor een steekpartij in een avondwinkel in Den Haag is een 13-jarige jongen. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van De Telegraaf. Een 15-jarige jongen raakte vorige week dinsdag zwaargewond na een steekpartij. Volgens de krant zijn de longen van het slachtoffer zwaar beschadigd. In totaal werden vier verdachten aangehouden.

