Na 50 jaar Mammoetwet gaat bijna iedereen naar school

Floortje in Moskou: gelijk begon iedereen te overleggen en te bellen

4 oktober Floortje Dessing en haar filmploeg zaten donderdag met hun neus bovenop het nieuws. De programmamaakster was net opnames aan het maken in de Nederlandse ambassade in Moskou, toen het nieuws over de mislukte Russische aanval op de OPCW wereldkundig werd gemaakt. ,,Heel wonderlijk wat er dan allemaal gebeurt."