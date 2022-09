Na 7 jaar wachten: Marjo ziet slechts 5300 euro terug van per ongeluk overgemaakte 17.000

Het verhaal van het kleine leed (nou ja, 17.000 euro is ook weer geen zakgeld) is al een paar keer verteld. Eind 2015 maakte Ladage per ongeluk dat bedrag over naar haar oude spaarrekeningnummer, dat nog in haar adresboekje stond, maar inmiddels opnieuw was uitgegeven. Dus belandde het geld bij een Bulgaarse man die in Nederland woont en die het snel opmaakte.

Mede vanwege deze zaak waarschuwen banken inmiddels als je een bedrag wilt overmaken naar een banknummer dat niet bij de ingetoetste naam lijkt te passen. Maar dat was toen nog niet het geval.

Zakkenrollen

Daarmee leek het geld van Marjo destijds definitief verdwenen. Totdat die man in 2016 werd opgepakt voor zakkenrollerij. Waarom het zo lang moest duren weet niemand, maar pas in 2019 werd hij veroordeeld voor verduistering en tot het terugbetalen van de 17.000 euro. De man dacht dat de 17.000 euro de kinderbijslag was, was zijn excuus, bleek tijdens de rechtszaak.

De man ging na zijn veroordeling nog in hoger beroep, om dat vervolgens op het laatste moment weer in te trekken. Er werd een regeling getroffen over een terugbetaling. Marjo was blij, ze had na al die jaren zicht op haar geld. Één keer kreeg ze 300 euro. Daarna bleef het stil.

Wel heeft Marjo - eigenaar van een kledingwinkel - van de Nederlandse staat inmiddels 5000 euro teruggekregen, als slachtoffer. Meer zit er voor haar, voor een misdrijf als dit, niet in. De rest moet komen van de Bulgaarse man. Maar via het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) hoorde ze onlangs dat zowel de gemeente Amsterdam als de Belastingdienst ook nog veel geld van hem krijgt. De beste man leeft van een uitkering en zit diep in de schulden.

‘Recht gesproken, maar niet altijd uitgevoerd’

,,De gemeente waar hij woont heeft al een vordering voor anderhalf jaar afbetalingen en daarna komt de Belastingdienst aan de beurt”, vertelt Marjo. ,,En dan pas ik, dan kan het ik wel vergeten, dan is het misdrijf zowat verjaard. Ik vroeg aan die man van het CJIB: als ik dat geld nooit terugkrijg, waarom doen jullie dan al die moeite? Hij zei: ja, dat is het recht, maar als er recht gesproken wordt, betekent dat helaas niet in alle gevallen dat het ook eerlijk wordt uitgevoerd. Ik kan niks meer doen.”

Het CJIB kan om privacyredenen geen toelichting geven over Marjo's situatie.

