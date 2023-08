Na broeierig warm zomerweer start september wisselvallig

Met 45 km/u tuft Jan (69) in z’n brommobiel naar Zuid-Span­je met maar één doel: een koffiezet­ap­pa­raat

In een brommobiel met 45 km/uur duizenden kilometers op en neer naar Zuid-Spanje karren om daar een meer dan honderd jaar oud koffiezetapparaat op te halen: voor verzamelaar Jan van der Lugt (69) is niets te gek. Na jaren sparen bezit hij meer dan 350 koffiezetapparaten. Maar er is er niet één die hij zelf gebruikt. ,,Het gaat mij om het ambacht, niet om de koffie.”