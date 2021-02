Na de dood van zijn vrouw ging Tobias weer daten: ‘Suus behandelde me niet als een zielige man’

Incasso Cees veranderde op 'afrekendag’ in een beest: ‘Ik heb vandaag drie man vermoord’

22 februari ,,Iedereen wil een beest zijn. Totdat het tijd is om te doen wat beesten doen.” Op donderdag 19 november verandert Arnhemmer Cees J. (53) zijn profielfoto op Facebook in een halve wolvenkop, en plaatst een onheilspellend bericht. Vervuld van wraak schiet hij een dag later twee mannen dood. En zichzelf. Een reconstructie van vrijdag 20 november.