Na de mug, rups en mier dient de volgende zomerplaag zich aan

Het zijn, klimatologisch gezien, perfecte omstandigheden voor de wesp. ,,Vorig jaar een lange zomer en daaropvolgend een zachte winter”, zegt directeur Bastiaan Meerburg van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD). De wespen hebben zich daardoor voort kunnen planten en door het gebrek aan aanhoudende vrieskou, hebben de zoemende beestjes het massaal overleefd. ,,Nu zie je de werksters, later in het jaar komen de mannetjes naar buiten. Ik ga er vanuit dat ze dit jaar heel erg aanwezig zullen zijn, op terrassen en andere plekken waar ze voedsel zoeken.”



In het Gelderse Wilp zit het hoofdkantoor van Ongediertebestrijden.com, een soort platform voor lokale bestrijders. ,,Overal in het land kun je via onze site een bestrijder regelen”, zegt eigenaar Nando van Zeist. Hij beschikt daardoor over veel data van ongedierte. ,,Vorig jaar was bizar, qua drukte. Toen zijn bestrijders van begin juli tot eind september extreem druk geweest. In Oost-Nederland werden per dag zo’n 300 tot 500 nesten bestreden. Maar ik voorspel je: dit jaar wordt helemaal gekkenhuis…”