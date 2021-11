Na de verloren WK-finale in 2010 werd Richard (25) doodgestoken, wordt de moord nu eindelijk opgelost?

VIDEOKort nadat Spanjaard Andrés Iniesta in de 116de minuut van de WK-finale tegen Nederland de 0-1 binnenschoot, raakte de 25-jarige Richard Houtveen uit Nieuwegein verwikkeld in twee opstootjes. Na de laatste ruzie zakt hij in elkaar en bezwijkt later aan de messteek in zijn hart. Volgens het OM kan de zaak na elf jaar eindelijk worden opgelost, omdat er nieuw bewijs is.