Na de zoveelste ‘ze moeten je dochter verkrachten’ is advocaat Knoester het zat: ‘Het wordt steeds erger’

Deze week stond Job Knoester de man bij die de 14-jarige Esmee uit Hazerswoude heeft vermoord. Knoester wist al wat er komen ging: ,,Voicemailberichten en mailtjes vol beledigingen en dreigementen. De mildste is dan nog: vieze vuile rat. De meest nare zijn dat ze roepen ‘dat ze m'n dochter zouden moeten verkrachten’. Dat soort dingen. En ook dingen als ‘ze zouden je keel moeten doorsnijden’ of ‘ze zouden jouw kinderen moeten pakken'. Altijd van mensen met een onherkenbaar nummer. Soms zetten mensen die mailen er wel een naam onder, maar geen idee of dat klopt. Ik heb ook een handgeschreven brief, over een kogel door m'n kop.”