Na dit weekend wordt het écht heet

Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het wordt iets minder warm dan gisteren, met 22 tot 24 graden in de kustgebieden tot 28 graden in het oosten en zuidoosten van het land.



Na het weekend is het flink zonnig en voert de wind nog warmere lucht aan. ,,Het wordt dan geleidelijk ruim 30 graden”, stelt meteoroloog Ben Lankamp van Weerplaza. Hoewel Drenthe gisteravond getrakteerd werd op een flinke bui die de straten blank zette, is er van neerslag geen sprake meer.



De middagtemperatuur ligt dinsdag en woensdag rond 30 graden op veel plaatsen, daarmee is het tropisch warm. Alleen in de kustgebieden en rond het IJsselmeer is kans op wind vanaf het water, die daar voor verkoeling zorgt.



,,Voor donderdag, vrijdag en het volgende weekend is de verwachting ook zonnig, maar wat de temperatuur betreft, nog een beetje onzeker. Er is een aanzienlijke kans dat het nóg wat warmer wordt, met zelfs 35 graden dieper in het binnenland. De hitte kan ook iets gematigder blijven, maar wel met 30 graden op veel plaatsen”, aldus Lankamp. Het KNMI spreekt zelfs van mogelijk 36 graden in het oosten en zuidoosten van het land.