Na dreiging niets verdachts gevonden bij winkelcentrum De Ridderhof in Alphen

De dreiging in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen is voorbij. De politie heeft niks verdachts gevonden. Dat laat de politie Haaglanden, waar Alphen onder valt, weten. De herkomst van de melding wordt nog onderzocht.

Rond winkelcentrum De Ridderhof in Alphen was vanmiddag rond 15:00 uur veel politie op de been vanwege een dreigende situatie. Agenten liepen rond in kogelwerende vesten. Een politiehelikopter vloog boven Alphen in de omgeving van het winkelcentrum De Ridderhof en het gebied bij de Zegerplas.

Ook was er een arrestatieteam gespot in de buurt. ‘Naar aanleiding van een melding via alarmnummer 112 zijn wij aanwezig in de omgeving’, meldde de politie. Wat de melding precies inhield, vertelde een politiewoordvoerder niet. ,,We doen op dit moment nog onderzoek. Als we iets kunnen melden, dan doen we dat. Vooralsnog kunnen we echt nog niks kwijt.”

Getuigen meldde dat er bij iedere in- en uitgang van het winkelcentrum politie stond. Ook in de parkeergarage en in de omgeving liepen agenten in kogelwerende vesten rond. Een standaardprocedure, volgens de politie.

Het winkelcentrum was ondanks de massale inzet nog gewoon open, vertelde voorzitter van de winkeliersvereniging Robert Grootenhuijs. ,,Ik heb niet het idee dat er iets ernstigs aan de hand is.” Grootenhuijs zegt dat opvallende en onopvallende politieauto’s onder en rond het winkelcentrum staan. ,,Ze lopen niet door het winkelcentrum heen”, zegt hij, verwijzend naar de opgetrommelde agenten. Waarom de politie in groten getale aanwezig is, weet Grootenhuijs niet.

Tristan van der V.

In en rond De Ridderhof schoot op 9 april 2011 de 24-jarige Tristan van der V. zes mensen dood, tientallen anderen raakten gewond. Daarna schoot de dader, die kampte met psychische problemen, zichzelf dood.

