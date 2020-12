Na heftig ongeval hoeft carbid niet meer voor Rick (19): ‘Met een pincet haalden ze de carbid uit mijn ogen’

Wat is er gebeurd op oudejaarsdag 2018?

„We schieten elk jaar met een vriendengroep van zo’n tien mensen met carbid. Dat deden we aanvankelijk met melkbussen met een bal. Maar het jaar daarop moest het natuurlijk wat harder gaan en hebben we met een oud olievat geknald. Dan zet je het olievat in de grond en dat vliegt dan omhoog. Het jaar daarop, 2018, moest het nóg gekker gaan. We hebben toen een carbidkanon gebruikt dat was gemaakt van een oude dieseltank. Die hadden we voor 150 euro via Marktplaats gekocht.”