Na het weekend barst de lente (heel eventjes) los

Het lenteweer mag dan in aantocht zijn, vandaag zullen we daar nog niet veel van merken. Met 8 tot 10 graden is het zo warm als een gemiddelde dag begin maart. Morgen wordt het 11 graden tot plaatselijk 15 graden en daarmee lijkt het alsof het weer met het ingaan van de zomertijd een maand verspringt. Gemiddeld is het begin april zo warm, meldt de weerdienst.

Morgen zal er wel een stevige wind staan en kan de hoeveelheid zon wat tegenvallen. Maar het goede nieuws is: na het het weekend barst de lente pas echt los. Het blijft dan droog, met meer zon en de wind houdt zich rustig. Het wordt zo'n 16 tot 18 graden in de kustprovincies en 18 tot 19 graden in het binnenland. In Brabant en Limburg kan het lokaal 20 graden worden. Dat zou de eerste warme dag van het jaar zijn.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zonnig

Dinsdag lijkt de zonnigste en warmste dag van de week te worden met op grote schaal 19 graden. In het zuiden, midden en oosten wordt het 20 tot 21 graden, in het zuidoosten 22 of mogelijk zelfs 23 graden, wat voor de maand maart echt uitzonderlijk warm is. ,,Het is dat de bomen nog niet in blad staan, maar anders kunnen we ons op een mooie dag begin juni wanen. Met zonkracht 3 is de zon niet krachtig, maar als je lang in de zon zit kan je huid toch verbranden. Dit komt doordat de huid van veel mensen na de winter nog moet wennen aan fel zonlicht", luidt de boodschap.

Hoe fijn dat ook klinkt, het aangename weer zal van korte duur zijn. Het lijkt erop dat de warmte slechts tot en met woensdag standhoudt, zegt Weeronline. Daarna draait de wind van het zuiden naar het noorden en wordt het vrij koud voor april. In het paasweekend is het waarschijnlijk 7 tot 11 graden. En daar blijft het niet bij: we kunnen maartse buien verwachten met hagel en ’s nachts kan het zelfs een beetje vriezen.

Volledig scherm © ANP