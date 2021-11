Na jaren durfde Johannes uit kast te komen bij gelovige ouders: ‘Ze vroegen of het over gaat’

Hij was een jaar of 13, 14 misschien. De inmiddels in Utrecht woonachtige Johannes groeide op in Hendrik-Ido-Ambacht en zijn vrienden op de middelbare school begonnen over meisjes te praten. Die is leuk, die is knap. Kriebels in de buik, verliefdheden. Hij had dat soort gevoelens niet. Niet voor meisjes, althans. ,,Tot ik merkte: ik heb dat óók. Maar dan voor jongens. O, shit. Dat kán volgens mij niet.”