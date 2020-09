Na jaren zoekt mijn ruziemakende broer contact, hij heeft het aan z’n hart. Wat nu?

Met 13.000 deelnemers ziet Mud Masters Biddinghui­zen zich als breekijzer voor de branche

26 september ,,Jullie kunnen dit. Als de lampjes gaan branden, tellen we af! Drie, twee, een: go!’’ In groepjes van vijftien sprinters deelnemers aan Mud Masters in Biddinghuizen richting de eerste hindernis. Een warming up in vakjes van anderhalve meter. Geen gedrang bij de start, niet wachten op een voorganger. In coronatijd is alles anders.