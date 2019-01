Na jong meisje ook bejaarde man mogelijk slachtoffer van geweld

Het slachtoffer liep gistermiddag op straat, toen een auto hem passeerde en hij een klap tegen zijn gelaat voelde. Door de klap kwam ‘s mans bril op straat terecht en raakte onherstelbaar beschadigd, meldt NH Nieuws. De man zelf liep een lichte verwonding aan het hoofd op, maar behandeling in het ziekenhuis bleek niet nodig.



Uit nader onderzoek moet blijken hoe het letsel is ontstaan en of een passerend voertuig hierbij betrokken is. ,,Er is in elk geval niet gestoken’’, verklaard een politiewoordvoerder, daarmee verwijzend naar het incident van afgelopen weekeinde.



Het 15-jarige meisje fietste zaterdagavond van Schagen naar Barsingerhorn en werd in het dorp vanuit een rakelings passerende auto met een scherp voorwerp in haar arm geraakt. ,,Ze heeft een wond in haar arm die lijkt op een steekwond”, aldus de politie van Noord-Holland.