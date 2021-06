Na maanden alleen maar dromen lonkt voor Angela de Jong nu een vakantie naar Italië

video ‘Kerk tipte justitie over verkrach­ting van zes dochters en kleinkind door vader in Hardinx­veld’

De grote misbruikzaak in Hardinxveld-Giessendam is aan het licht gekomen door een melding van een kerk uit het dorp. Een kerkbestuurder hoorde dat een 62-jarige vader zes van zijn eigen dochters en een kleindochter zou hebben verkracht en lichtte zijn collega's in. Geschrokken stapten ze naar de politie en deden aangifte tegen de verdachte, wiens complete gezin trouw lid is van de kerk.