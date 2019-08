Na medische ingreep in Veldhoven hoeft Yannick (13) straks niet te bukken voor elke deur

Het bed op de kinderafdeling van het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven moest verlengd worden. Want de 13-jarige Yannick Pinas is al net zo lang als zijn vader: 1,98 meter. En hij zal nog verder groeien. Maar niet meer naar de 2,15 meter die hij zou bereiken, maar naar 2,08 meter. Dit dankzij een ingreep aan de groeischijven, net boven de knie en in de voeten, die hij dinsdag onderging. Een dag later mag hij alweer naar huis, na een laatste onderzoek en met vers verband om zijn onderbenen.