Na oproep op Facebook hoeft Anne (25) niet alleen naar de Zwarte Cross te gaan: 'Ik kreeg allerlei appjes en berichten’

Kaarten had ze allang, maar haar relatie ging uit. En toen dreigde ze plots in haar eentje naar het Achterhoekse festival te moeten. ,,Want mijn ex-vriend was nou net degene met wie ik altijd naar festivals ging. Ook zijn vrienden gingen dan meestal mee. Zelf heb ik niet echt vrienden.”



Arts van der Zanden belandde zodoende in een innerlijke spagaat: niet gaan terwijl je wél graag wilt óf met lood in de schoenen alleen naar de Zwarte Cross.



Maar toen kwam haar eureka-moment. ,,Ik dacht: ik doe gewoon een oproep in een Zwarte Cross Facebookgroep.”