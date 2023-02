Na skiongeluk belandde Tycho (25) in rolstoel: ‘Bizar voor mijn ouders dat tweede kind óók gehandicapt is’

Krijgt Max Verstappen opkomst verkiezin­gen omhoog? Check het in onze nieuwe videoserie

De provinciale statenverkiezingen komen eraan. Het opkomstpercentage van deze verkiezingen is er niet eentje om over naar huis te schrijven. Bij de vorige verkiezingen in 2019 bracht 56% van de Nederlanders zijn stem uit. Is het mogelijk om meer mensen naar de stembus te krijgen? Presentator Marcel Bamberg probeert het met ludieke acties.

9 februari