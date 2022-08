Na twintig jaar zijn deze flamingo's eindelijk weer aan het broeden: ‘Ze kwamen maar niet in de stemming’

Flamingokuikens zijn prachtige wezens: grijze donsbolletjes op roze laarsjes. ,,De mooiste jongen die je ooit hebt gezien”, zegt vogelverzorger Nico Roest van Diergaarde Blijdorp. Daarom kan hij ook niet wachten tot de eieren uitkomen. Voor het eerst in twintig jaar zijn de flamingo- paartjes in het dierenpark serieus aan het broeden. Twee decennia lang bakten de vogels er niets van. ,,Ze kwamen maar niet in de broedstemming”, aldus Roest.