Na urenlange strijd is zeer grote brand op woonboulevard Delft geblust

Bij de woonboulevard brak zondagmiddag rond 16.45 uur brand uit in een pand van woonwinkel Jysk. Vijf minuten na de melding van de brand werd er al opgeschaald naar ‘grote brand’ en niet veel later ook naar ‘zeer grote brand’. De rookwolken die uit de panden kwamen trokken over Delft, Den Haag en Rijswijk. Er werd een NL-Alert rondgestuurd in verband met de brand en naastgelegen winkels werden rap ontruimd. Volgens woordvoerder Nick Möller van Jysk merkte het personeel de brand op in het magazijn. ,,Zij hebben meteen de brandweer gebeld. Voor zover ik weet kon iedereen wegkomen en zijn er gelukkig geen gewonden gevallen.”

Rust bieden

Waarschuwing

In verband met de brand werd een NL-Alert verzonden. Er trok veel rook over Delft, Rijswijk en Den Haag. In de melding werd opgeroepen om in de omliggende gemeenten ramen en deuren te sluiten. ‘Brand met veel rook op de Schieweg-Deltaweg in Delft. Blijf uit de rook! Sluit ramen en deuren. Zet ventilatie uit’, stond in het NL-Alert, dat rond 22.30 uur weer werd ingetrokken omdat de rookontwikkeling sterk was afgenomen.



De hulpdiensten selecteerden bewust een groot gebied voor het verzenden van de NL-Alert. ,,Daardoor zullen ook mensen de melding ontvangen die geen of erg weinig last van de rook hebben”, zei de brandweer zondagmiddag.