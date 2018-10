Naaktmodel van bodypainter ging ‘heel dicht bij kinderen’ uit de kleren

,,Mijn collega’s hebben de kunstenaar en de naakte vrouw verzocht zich te verplaatsen naar een locatie zonder kinderen”, aldus een politiewoordvoerder over het veelbesproken ingrijpen. Bodypaintartiest Amit Bar: ,,Volgens de agenten was dat schending van de eerbaarheid.”



De politie verklaart nu te zijn gebeld door eigenares Katy Seegers van buitenschoolse opvang (bso) Natuur-Avontuur. ,,Een leidster die met een groepje kinderen in het bos liep, zag de kunstenaar en de vrouw. Toen begon het model zich uit te kleden, heel dicht bij de kinderen. Daarop is mijn collega weggelopen en heb ik de politie gebeld’’, zegt Seegers. ,,Om advies te vragen wat te doen.’’



Maar de politie kwam meteen in actie vanwege ‘schending eerbaarheid’ en stuurde twee agenten. Zij sommeerden de Doetinchemse bodypaintartiest en zijn model een andere plek te zoeken. ,,Omdat zij met hun kunstwerk bezig waren in een bos waar kinderen kunnen spelen’’, zegt de politiewoordvoerder.



Kunstenaar Amit Bar blijft erbij dat de agenten ‘overijverig bezig waren’. Hij heeft juridische hulp gevraagd aan de kunstenaarsvereniging waarbij hij is aangesloten. ,,De rechtbank is namelijk niet 100 procent duidelijk over waar je wel of niet naakt mag zijn.’’



Bar verwijst daarmee naar een uitspraak van het hof van begin 2017, waarbij een man werd vrijgesproken voor naaktlopen op een plek die daarvoor niet was aangewezen. Het hof schrijft in het vonnis dat ‘onder meer van belang kan zijn of (...) de locatie zodanig is gelegen dat sprake is van ongevraagde of ongewilde confrontatie van derden’. Volgens Bar was dat hier niet zo. ,,Ik heb de juf en kinderen gezien, maar zij waren zeker op 150 meter afstand. Bovendien ben ik op een beschutte plek gaan staan met mijn model.’’