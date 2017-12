Naast begraven en cremeren nu ook resomeren: een vloeibare crematie

,,Sommige mensen vinden het een naar idee om begraven of gecremeerd te worden. Het idee dat zij hun uitvaart met water kunnen krijgen, spreekt een aantal van onze klanten meer aan'', legt een woordvoerder van Yarden uit. De landelijke uitvaartorganisatie is zeer geïnteresseerd in resomeren, een innovatieve en duurzame manier van cremeren. ,,Wij willen dat Nederlanders keuzevrijheid hebben.''

Daarom is Yarden al sinds 2011 aan het lobbyen in de Tweede Kamer voor een verandering in de wet op de Lijkbezorging. Nu staat er in het wetboek duidelijk dat een lichaam van een overledene alleen mag worden begraven of gecremeerd. Sterker nog: er staat zelfs letterlijk in dat resomeren en cryoneren (vriesdrogen) verboden is. ,,Jammer, want het TNO heeft al berekend dat resomeren beter is voor het milieu.''

Uit een eigen onderzoek van de uitvaartondernemer komt naar voren dat één op de vijf (21%) ondervraagden resomeren zou kiezen voor zijn eigen uitvaart. Onder niet-religieuzen is dit bijna een op de drie (31%). Resomeren is hiermee onder niet-religieuzen populairder dan begraven (24%). ,,Het milieuvriendelijke karakter van resomeren is hiervoor de belangrijkste reden. Andere belangrijke redenen zijn het gevoel of de emotie bij de methode (water) en de lagere kosten in vergelijking met begraven'', aldus de woordvoerder.



In Groot-Brittannië, een land dat heel liberaal is in zijn omgang met overledenen, is een uitvaartondernemer in Sandhem al helemaal om. Bij Rowley Regis Crematorium, in de omgeving van Birmingham, staat al een speciale machine klaar om onder druk van hitte en hydrolyse een lichaam te ontmantelen.



Resomeren (of bio-cremeren) is een nieuwe uitvaartmethode waarbij het lichaam van de overledene in water en loogzout onder hoge temperatuur en luchtdruk wordt afgebroken. Na ongeveer drie uur is er alleen een schoon, wit poeder over, vergelijkbaar met asresten na een crematie. Bij resomeren wordt het lichaam van de overledene in water en loogzout onder hoge temperatuur en luchtdruk afgebroken. Het stoffelijk overschot wordt tot 3% van zijn oorspronkelijke gewicht gereduceerd.

Steeds meer Nederlanders kiezen voor een natuurlijke begrafenis. Bio-cremeren zou ook moeten mogen, vinden veel mensen.

Na afloop van het resomatie-proces worden de resten van het lichaam verfijnd met behulp van een apparaat dat vergelijkbaar is met de cremulator bij crematie, om vervolgens een vergelijkbare bestemming te krijgen als de asresten na een crematie. De nabestaanden kunnen na afloop van de resomatie de beschikking krijgen over dit poeder.



In de aanvraag stelde het crematorium voor om de vloeibare resten die overblijven, weg te spoelen in het riool. Dat is volgens alle onderzoeken geen probleem voor het milieu en grondwater omdat het al ontdaan is van alle dna. Waterleidingbedrijven denken echter dat hun klanten het idee vies vinden en geven vooralsnog nog geen groen licht.



,,Heel jammer'', aldus Rosie Inman-Cookie, van de Britse stichting van Natuurlijke Uitvaarten. ,,In Engeland kan eigenlijk bijna alles. Als je een landgoed hebt, mag je zelf iemand in de tuin begraven. We krijgen ook duizenden aanvragen voor een vikings-uitvaart: met een boot op het water verbrand worden. Maar resomeren kan weleens het nieuwe cremeren worden. En let wel: daar hebben we ook een eeuw over gedaan voordat het normaal werd.''

