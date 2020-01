Naast de EBI in Vught komt er een nieuwe zwaar beveiligde gevangenisvleugel ergens in Nederland

Naast de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught komt er nog een extra beveiligde afdeling in een gevangenis in Nederland voor zware criminelen waarbij het gevaar bestaat dat ze binnen de gevangenismuren verder gaan met hun criminele praktijken. Dat brengt het ministerie van Veiligheid en Justitie vandaag naar buiten. In welke gevangenis dat gaat gebeuren, wordt nog niet verteld. De nieuwe gevangenisvleugel biedt plaats aan maximaal twaalf gevangenen.

De extra beveiligde afdeling was al gepland, maar juist vandaag - één dag na de ontsnappingspoging van topcrimineel Omar L. in Zutphen - brengt het ministerie het plan naar buiten. Voorlopig wordt gestart met één extra beveiligde unit ergens in één gevangenis in Nederland. De nieuwe vleugel moet 1 maart open gaan.

Het beveiligingsregime in die nieuwe unit is strenger dan in gewone gevangenissen, maar minder heftig dan in Extra Beveiligde Inrichting in Vught. In de nieuwe beveiligingsunit is extra personeel, komt een aparte extra beveiligde entree, worden criminelen gelucht in een aparte luchtkooi en krijgen de cellen boeiluiken. Dat laatste betekent dat gedetineerden al in hun cellen geboeid kunnen worden. Ook worden telefoongesprekken standaard afgeluisterd en is er extra toezicht op bezoek. Gevangenen in de nieuwe extra beveiligde unit mogen onderling niet of nauwelijks contact hebben en al helemaal niet met ‘gewone’ gedetineerden.

De Dienst Justitiële Inrichtingen gaat straks bepalen wie er in de nieuwe gevangenisvleugel geplaatst moet worden. Het kan gaan om gedetineerden die net veroordeeld zijn, maar ook om veroordeelden uit de EBI in Vught die overgeplaatst worden. Van elke gedetineerde in Vught wordt elk half jaar getoetst of zij daar nog moeten blijven.